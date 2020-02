Denuncian desvíos en Seguro Popular

CIUDAD DE MÉXICO.

Anualmente, en el Seguro Popular se registraban pérdidas de entre 10 y 20 mil millones de pesos, denunció Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Nunca se usó bien (el recurso), por lo que yo veo en las cuentas hay faltantes en el Seguro Popular cada año, de alrededor de 10 a 20 mil millones de pesos que se dejaron de ir a la gente y que se fueron a los bolsillos de unos cuántos", aseguró durante una conferencia el miércoles en la Academia Mexicana de Medicina.

Señaló que la actual administración detectó también venta de medicamentos, de materiales de curación y obras. "Había sueldos de hasta 128 mil pesos para un afiliador, cuando un médico gana 28 a 30 mil pesos.

Lo que estamos haciendo es que todo ese personal administrativo lo suprimimos y se convierte en doctores, enfermeras y promotores de la salud", afirmó ante médicos.

Explicó que las insuficiencias de personal de salud, equipo e insumos no tienen que ver con la falta de recursos, sino con la corrupción. De acuerdo con el funcionario, en este año el sector salud cuenta con más de 170 mil millones de pesos. "En la visión actual de este Gobierno no tenemos un problema de recursos", afirmó.

Ferrer detalló que actualmente hay 72 mil millones de pesos del presupuesto que anteriormente se destinaba al Seguro Popular, más los 40 mil millones del Fondo de Gastos Catastróficos.

Agregó que en el rubro de la aportación solidaria estatal hay 50 mil millones de pesos, más 6 mil 500 millones de lo que antes correspondía a Prospera Salud. Además, dijo, faltan los 2 mil 500 millones de pesos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció se destinará a salud de la rifa del avión presidencial.

Sobre los ocho estados que no se adhirieron al Insabi, Ferrer aclaró que no se pudo convenir con ellos los temas adquisición de medicamentos y equipos y la construcción de hospitales.

"Ahí nosotros no vamos a dar ningún paso para atrás. Es decir, no se deben seguir cometiendo los errores que se han hecho en este país durante 40 años, y está probado.

"No es necesario hacer un análisis, es solamente recorrer el país y ver todo lo que dejaron abandonado y todo lo que dice la propia gente de que no hay medicamentos, no hay doctores y no me puedo enfermar un sábado, un domingo o un día festivo porque no hay doctores", expuso.

El funcionario comentó que continuarán con el diálogo para llegar acuerdos, pero que sean voluntarios y sin presión. Apuntó que de los 68 hospitales que están trabajando, 18 ya se pusieron en funcionamiento y de los 110 centros de salud, alrededor de la mitad ya están operando y el resto en proceso.

Dijo que hasta hace una semana se registraban 307 establecimientos abandonados, pero que ya aumentó a 327. "Todavía seguimos revisando en algunos estados y seguramente encontraremos otras construcciones abandonadas", adelantó.