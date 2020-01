Denuncian destrucción de famoso paseo verde

Lo que era un área arbolada y verde, ahora está muriendo, por la indiferencia de la autoridad, e irresponsabilidad de quien está acabando con ella . José María García Báez, cronista

Río Bravo, Tam.- La avenida Coahuila, en su tramo entre calles Tlaxcala y Hermosillo, en el fraccionamiento Río Bravo, se ha caracterizado por años por dos atractivos: la llamada "Pulga del Riel" y un paseo arbolado, único en Río Bravo.

Esta última atracción cada vez está más en riesgo de desaparecer por la acelerada expansión de los puestos de madera, lámina, cartón y otros materiales, en los cuales familias buscan ganarse el sustento ofertando artículos de segunda mano o de saldo, incluso algunos solo acaparan estos espacios para rentarlos.

Fue el cronista José María García Báez quien denunció este hecho, basado en su archivo fotográfico que ha recabado en más de dos décadas y media de ejercer la crónica.

"Lo que era un área arbolada y verde, ahora está muriendo, por la indiferencia de la autoridad, e irresponsabilidad de quien está acabando con ella", en alusión a los vendedores informales que han devastado la zona arbolada, en donde familias acudían a pasear o atletas a practicar la caminata.

Según gráficas de hace apenas nueve años, captadas por el fotógrafo Enrique Esparza, el trecho ubicado entre avenida México y la calle Pachuca, ha sido deforestado deliberadamente para instalar más "stands" para ampliar "La Pulga", denunció el cronista, ante impasividad de ecologistas.

"Da mucho coraje ver que esas áreas de paseo sean destruidas por la negligencia de un gobierno, la inconsciencia de gente ambiciosa, destruyendo las áreas verdes para un paseo familia", dijo el ciudadano Raúl López.

"No tiene la culpa el indio ... la gente si la dejas, se ponen a vender en la explanada de la presidencia, no hay control, se han vuelto intocables nadie les puede decir nada y ahora van por la Casa de la Cultura", sentenció la joven Jessica Benavides, sobre este ecocidio que no parece tener freno y que se hace ante los ojos de todos.

El tema ya fue puesto en la palestra, ahora toca a las autoridades actuar.

Este 2020, esa misma área verde, luce deforestada e invadida.