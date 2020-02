Denuncian de irregular proceso de inscripción

Filas de varias horas deben enfrentar los padres de familia en búsqueda de inscribir a sus hijos en algún nivel de educación básica del ciclo 2020-2021, además de cuotas que superan los dos mil pesos.

Aunque las autoridades educativas insisten en que todos estos trámites son gratuitos, existen directivos que condicionan el cupo a una cuota.

Las denuncias de los padres de familia apuntan a que algunos entregan fichas bajo recomendación o cumpliendo intereses ajenos. "Yo vivo a tres calles de la secundaria 10 y me dicen que no puedo inscribir a mi hija porque no corresponde la zona, lo que es ilógico, aunque tenga los comprobantes de domicilio no hacen válido", mencionó Teresa Ramos, madre de familia.

En ese sector desde el 3 de febrero se crearon largas filas esperando una ficha, es decir un día antes de que iniciara el periodo de preinscripciones formal que concluye el lunes 17.

El pago de cuotas de recuperación también es común. "Tuve qué pagar más de dos mil pesos en cuotas en la secundaria 9, porque me advirtieron que hay más estudiantes en lista de espera que si pueden dar dinero, entonces estoy obligado", dijo a su vez Salvador Hernández.

Por su parte el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) de esta frontera mantiene saldo blanco en cuanto a quejas, por lo que es importante que los padres de familia que enfrenten alguna irregularidad denuncien.