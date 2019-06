Denuncian condiciones insalubres en la UPRR. Surgen quejas de estudiantes

Miguel Alemán, Tam- El grueso de la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR), se quejó de las condiciones poco higiénicas e insalubres que prevalecen en los sanitarios de la citada casa de estudios.

"Como alumna he estado muy preocupada sobre el serio problema que tienen actualmente en la UPRR, pues desde la semana pasada que nos tienen sin servicio de agua en los baños", refirió una estudiante bajo condición de mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.

"Según nos dicen que se descompuso una bomba de agua, por lo que los sanitarios están en muy malas condiciones, sobre todo sucios, además de tener que soportar ese olor fecal y nauseabundo que también puede generar graves infecciones", refirió otra de las alumnas entrevistadas.

"Nos ponen como pretexto que en todo Miguel Alemán no había bombas para poder remplazar esta, lo cual no es creíble, pues además nos dicen que no tienen ni para el personal de intendencia", expresó otra de las quejosas.

"Es un problema muy serio, ya que no son las condiciones adecuadas para poder estar en la escuela, ellos como administrativos pueden ir hasta sus casas al baño, pero los alumnos foráneos tienen que ir obligados al baño, aunque está demasiado sucio y descuidado, pues no hay otra opción", finalizó diciendo el grupo de afectadas.

La problemática de insalubridad que existe en el citado plantel educativo, está afectando más directamente a las jóvenes mujeres, quienes también han solicitado la inmediata intervención de las autoridades sanitarias.

Por último, alumnos y padres de familia que ya fueron enterados de la situación exigieron una mayor atención del rector de la UPRR, Dr. Alejandro González Lozano, pues esporádicamente hace presencia en el plantel.