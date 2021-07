Denuncian complot en la Consulta Popular

"En Llera algunas casillas que pertenecen al municipio, secciones electorales, las están mandando a votar a Xico , es una hora y media de viaje si tienen carro", mencionó Tomás Sánchez Lara, promotor ciudadano, "en San Fernando hay algunas casillas de Vergeles que los mandan a votar al municipio de Méndez , en otros lugares lo mismo... por ejemplo, en el municipio de San Nicolás no hay casillas".

La gente participa mucho, tú haces un sondeo y te das cuenta que la gente quiere participar en la consulta, incluso ya hay una encuesta – no la tengo aquí a la mano – donde habla que hasta el sesenta por ciento de la población quiere participar* Tomás Sánchez Lara, Promotor ciudadano de la Consulta Popular

En todo el estado serán instaladas mil 644 mesas receptoras para la Consulta lo que representa el 34.4 por ciento de las casillas utilizadas para la Jornada Electoral del pasado seis de junio, cada una de las mesas receptoras contará con alrededor de dos mil boletas por lo cual estas concentrarán dos o más casillas o secciones electorales; en las mesas receptoras estarán participando cuatro mil 950 ciudadanos los cuales ya fungieron como funcionarios, y dos millones 744 mil 953 ciudadanos podrán asistir a este ejercicio de Democracia Participativa en toda la entidad.

"El INE está haciendo todo lo posible para que la casilla fracase, pero en realidad lo único que está fracasando es la credibilidad del INE porque sigue dejando de manifiesto que no están al servicio de la democracia que necesita el país, no están a la altura de los momentos históricos los cuales estamos viviendo", asimismo, Sánchez Lara destacó que la promoción del INE a la Consulta ha sido mínima, "aún así la gente participa mucho, tú haces un sondeo y te das cuenta que la gente quiere participar en la Consulta, incluso ya hay una encuesta – no la tengo aquí a la mano – donde habla que hasta el sesenta por ciento de la población quiere participar".