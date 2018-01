Denuncian a compañías por distribuir productos con opio

Condado Webb.- Bajo una acción legal estatal a la que se unió el condado, serán al menos siete grandes compañías de la industria farmacéutica las que serán demandadas por producir medicamentos que contienen opio y causan adicciones.

La Corte de Comisionados aprobó ser parte de una demanda a nivel estatal en contra de poderosas empresas que producen medicamentos y causan adicciones, un problema que ya se considera grave en esta comunidad.

Entre dichas compañías se encuentran Purdue Pharma LP, Teva Pharmaceuticals USA Inc., Cephalon Inc., Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceutical Company, Allergan PLC y Actavis PLC. También se nombró a otras como Endo Pharmaceuticals, Cardinal Health Inc., McKesson Corporation y Amerisource Bergen Corporation, entre las más conocidas en este ramo.

La demanda estatal incluirá a todos los condados interesados en ser parte del movimiento legal que busca frenar la producción de medicamentos con alto contenido de opio en un esfuerzo por detener la grave epidemia de adicciones que se tiene en el estado.

Se espera que la acción legal se formalice en las primeras semanas del año para comenzar el proceso judicial.