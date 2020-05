Denuncian cobros excesivos de la CFE

Por segunda ocasión en menos de un mes, el Gobierno de Yucatán reclamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender las denuncias ciudadanas por presuntos cobros excesivos en plena contingencia por Covid-19.

"Nuestra más enérgica exigencia para que CFE Nacional aclare y corrija cobros indebidos realizados durante estos meses de contingencia a usuarios yucatecos", publicó el Mandatario Mauricio Vila.

Sobre estos mismos reclamos, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada aseguró a Reforma que ha conocido casos donde se han triplicado los cobros de recibos domiciliarios y de negocios, aunque estos no estén con sus instalaciones abiertas.

Como ejemplo, en uno de los recibos para un negocio ubicado en Mérida se observa el requerimiento de 48 mil pesos, facturado en el periodo 3 de abril al 6 de mayo para seguir con el servicio.

Asimismo, la legisladora panista denunció vía telefónica que a través de redes sociales la alertaron de cortes de la energía eléctrica a personas que no han podido pagar su consumo.

"Los cobros en estos momentos donde estamos más tiempo en casa son abusivos, porque muchos de ellos que son negocios cerrados y no tienen actividad comercial, están recibiendo cobros de 50 mil pesos, no recibiendo ningún ingreso, no abriendo y están recibiendo estos altos, esto es un abuso", recriminó.





FALTA SENSIBILIDAD

"Mucha gente está confinada en casa porque tiene Covid, porque tiene adultos mayores, hay mucho diabético, mucha gente no puede salir de casa y estas personas no están siendo sensibles, es nuestro mayor argumento, que no hay sensibilidad ante una necesidad".

Patrón Laviada envió una carta al titular de la CFE, Manuel Bartlett, para que responda institucionalmente sobre estos cobros en la Península, y otra más a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Apenas el pasado 24 de abril, el Gobernador Mauricio Vila solicitó también a la CFE aclarar los eventuales sobreprecios en los recibos de luz de los yucatecos.

También, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, denunció el pasado 8 de mayo que la CFE suspendió el servicio en su casa de Mérida, pese a que en abril pasado pagó a tiempo el recibo.