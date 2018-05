Denuncian a "Chicho" Coronado por amenazas a reportero

Río Bravo, Tam.- Luego de que el reportero Benito García Badillo, informara de un presunto altercado ocurrido en campo deportivo el pasado domingo entre el fotógrafo Alejandro Canales Medina y el líder de colonia, Narciso Coronado Gámez, el asunto terminó con una denuncia en el Ministerio Público por el delito de amenazas en agravio de García Badillo.

Fue el propio reportero, quien informó a los medios de comunicación que el lunes presentó denuncia por amenazas en contra de Coronado Gámez, solicitando al Fiscal Investigador en turno, se proceda legalmente.

El denunciante explicó que después de publicitar los hechos del altercado, "este lunes recabando más información sobre lo sucedido y al enterarse Narciso Coronado, se molestó tanto que me amenazó diciéndome 'no te metas conmigo ya sabes quién soy túya me conoces y no te la vas acabar', estas palabras y entendiendo su peligrosidad cuando no está en sus cinco sentidos pierde la cabeza y es capaz de hacer cualquier cosa; con esto decidí hacerle una denuncia ante el Agente del Ministerio Público Investigador y será esta autoridad quien decida su situación jurídica", explicó Benito García.

Hay que señalar que Narciso Coronado, ya cuenta con antecedentes penales por el delito de lesiones en agravio de Antonio García Vicencio, caso que se dio hace 15 años.