Denuncian caso de discriminación

Cd. Victoria, Tam.- Una madre de familia dio a conocer el caso de su pequeña hija Stephanie ´N´ de tan solo seis años, quien debido a un simple raspón se le prohibió el ingreso al Cendi para la Burocracia Estatal número dos ubicado en el fraccionamiento Adelitas, así como denunció que el plantel no cuenta con personal capacitado para dar la educación y de salud adecuada a los alumnos de preescolar.

"El día viernes acudí al Cendi para la Burocracia número dos que es donde tengo a mi hija", recordó Yesenia ´N´, madre de la menor, "el día jueves por la tarde ella tuvo un accidente al tropezar en un escalón en una escuelita de apoyo, y el día viernes al ingresar por la mañana al Cendi de mi hija no se me permite el acceso porque me comenta la doctora que era porque tenía un raspón".

La denunciante es licenciada en Enfermería por lo cual señaló que una lesión de este tipo no pone en riesgo la salud de la menor o la de sus compañeros, asimismo, presentó una constancia de salud firmada por la pediatra Luz María Pizaña García en donde se corrobora esa afirmación, ´tiene diagnóstico de abrasión en tejidos blandos en fase de costra, secundario a un golpe accidental. No es una enfermedad contagiosa que impida su ingreso a la estancia´, cita textual del documento.

RECURREN A CLASES PARTICULARES

Por otro lado, la madre de familia indicó que debido a la mala atención educativa su hija, y varios compañeritos del grupo, han tenido que recurrir a clases particulares para poder ingresar a primero de Primaria, ya que en el pasado mes de febrero durante una evaluación para la preinscripción se le dio a conocer que esta no cuenta con los conocimientos básicos necesarios para progresar al siguiente nivel de estudio.

Presenta la constancia de salud.