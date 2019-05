Denuncian aumento de violencia contra choferes en México

Monterrey, México.

En el primer bimestre del año, el operador de una línea de transportes regia apareció degollado después que le robaron el camión y la carga.

Dicho caso forma parte de las estadísticas del primer cuatrimestre del año en curso, en el que la incidencia delictiva aumentó 6 por ciento a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2018, al pasar de 3 mil 899 delitos de robo al autotransporte de carga a 4 mil 134.

La información otorgada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revela que esos actos son más violentos.



"Desafortunadamente vemos una creciente ola de robos con violencia, en donde del total de robos del primer cuatrimestre de 2018 se contabilizaron 3 mil 199 hechos delictivos con actos violentos, y en el mismo periodo de 2019 se llevaron a cabo 3 mil 652 actos con el mismo método agresivo, lo que quiere decir un aumento del 14 por ciento".



El organismo enfatizó que ese aumento es más alto que el global reportado por el SESNSP.



"El gremio del autotransporte de México estamos de luto. Es grande nuestra tristeza y desesperación por la muerte de nuestros conductores en manos de delincuentes que roban y matan todos los días",señaló el organismo en una carta.



"Los transportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga lamentamos los hechos violentos que han venido creciendo contra el transporte de mercancías, en donde muchos de nuestros operadores han sido víctimas de robos, ataques, agresiones, golpes, torturas, secuestros y asesinatos por el robo del camión y la mercancía".



Un empresario transportista que pidió el anonimato, aseveró que cada vez son más violentas las agresiones contra los choferes.



"Ha aumentado la violencia, no así la vigilancia en las carreteras, y el problema es que cada vez son más hay más saña contra los operadores, a quienes no solo les quitan el camión y la mercancía, sino que los secuestras, los torturas, y si se resisten los matan.



"A mi en este año me mataron a un operador, le cortaron la cabeza, y fue muy lamentable". Desgraciadamente estos actos agravan el déficit de choferes que tenemos, se batalla mucho para conseguir".



Por situaciones como esta, enmarcada con un moño de luto, la carta de Canacar detalla que dichos acontecimientos no se tratan de una estadística numérica más, sino de valiosas vidas humanas que, al amparo de la inseguridad cada vez más violenta, se han perdido en actos cobardes y desmedidas agresiones por parte los delincuentes contra sus operadores.



"Sin duda, estamos participando muy de cerca con las autoridades y seguiremos haciéndolo activamente, porque ahora, más que nunca, se requiere del apoyo trabajo coordinado para vencer esta terrible etapa de violencia que, desafortunadamente, vive nuestro país y nuestro sector", sostuvo.