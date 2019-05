Denuncian ataque sexual de maestro en secundaria

Padres de familia denunciaron ayer a un profesor de la Escuela Secundaria ´´General Francisco Mujica´´ del turno vespertino por abuso sexual contra una niña de 13 años, quien cursa el primer grado en el plantel.

De acuerdo con los relatos del tutor, la adolescente fue obligada a realizar actos sexuales detrás de un salón en horario escolar, el pasado jueves 2 de mayo.

"Ella me marcó llorando, le pregunte qué es lo que pasaba, me dijo que estaba escondida muy asustada, porque el maestro Omar la había tocado, que la había obligado a tocarlo también y que le había manchado su ropa", externó el tutor a EL MAÑANA.

El día de los hechos, los familiares buscaron al director y al maestro pero no los encontraron, aseguran que éstos se fueron corriendo por la puerta trasera, escondiéndose y haciendo caso omiso a los llamados de atención.

´´El director lo sacó corriendo, yo los seguí con todas mis fuerzas pero no los pude alcanzar, mi hija me dice que cuando todo pasó fue con él pero que le dijo que no hiciera nada si no quería tener problemas en la secundaria", manifestó.

Durante el viernes buscaron al personal pero tampoco los encontraron y ayer, molestos porque no obtenían respuestas, se manifestaron en el ingreso, exponiendo lo ocurrido.

´´Nosotros ya fuimos con las autoridades, llevamos las pruebas, tenemos fotos, exámenes psicológicos, todo para que se haga justicia, me dicen varias niñas que esta no es la primera vez, que hay otros casos pero que no denuncian por miedo´´, aseveró el tutor.

Por su parte, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en Reynosa, Georgina Aparicio Hernández se comprometió a revisar el caso.