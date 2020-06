Denuncian ante SFP por contrato de Dos Bocas

"Todo indica que hay amiguismo y compadrazgo detrás de esto y esto es lo que tiene que investigar la Función Pública", sostuvo la legisladora en un video.

Gálvez explicó que resultaba inconcebible que el contrato hubiese sido asignado a esa empresa apenas cinco días después de que hubiese sido creada, tal y como lo acreditó en su edición de este lunes REFORMA.

"La Secretaria Irma Eréndira lo tiene que investigar. Nahle es la responsable de este proyecto por parte del Presidente (López Obrador). Es el tema que más importa y que debe investigar la Función Pública. Ya se había dado un fallo anterior. Y de repente dijeron 'por qué vamos a soltar el negocio si lo podemos dejar entre los amigos'.

"Yo no lo he visto en toda mi historia. Seguramente por menos ya hubieran cesado a cualquier funcionario de los gobiernos anteriores. Es un escándalo lo que ha pasado. Y no es un contrato de cinco, de veinte millones: es de cinco mil millones de pesos. Es inaceptable lo que está pasando con este Gobierno y definitivamente tiene que haber un escarmiento. No pueden servirse con la cuchara grande", aseveró.