Denuncian ante la PGR desvíos al PRI

Ciudad de México

Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fepade el desvío de 650 millones de pesos que hicieron siete estados a empresas fantasmas para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.

El secretario general de Acuerdos del partido, Jorge Álvarez Maynez, informó que presentaron esta denuncia tres días antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México ante la posibilidad de que se perdone a los responsables.

"Si es cierto que sólo se va a castigar a los corruptos que tengan procesos abiertos, aquí le estamos diciendo al Presidente electo que queremos que se investigue a estos corruptos", señaló.

Para el ex diputado federal, esta revelación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestra que los desvíos del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, no es un caso aislado, sino un modus operandi del PRI.

"Es un grave crimen que los recursos de los mexicanos se utilicen en esquemas de compra del voto y mapacheo del PRI", lamentó el senador Samuel García.

A su vez, la senadora Verónica Delgadillo aseveró que esta acción no es un acto de revancha, sino de justicia porque los políticos corruptos merecen estar en la cárcel.