Denuncian ante el MP abuso sexual a alumna

Los tutores de la estudiante de primer grado que fue víctima de abuso sexual por parte de un profesor en la Secundaria ´´General Francisco Mújica´´ en Reynosa acudieron al Ministerio Público y a diversas instancias para que el caso se investigue y se encuentre al acusado, quien permanece ausente del plantel desde que ocurrieron los hechos.

En la búsqueda de atención a su denuncia, además de acudir al Ministerio Público, los tutores se presentaron ante el Instituto de la Mujer y ante los centros de Salud para demandar su intervención en la realización de pruebas psicologías y médicas evidenciando el antecedente del hecho, pero hasta el momento ninguna de las instancias ha hecho pública su postura.

´´No nos han dado ni siquiera algún número de expediente o un documento donde nosotros podamos demostrar que denunciamos, sólo nos dijeron que nos iban a marcar para darle seguimiento, ayer precisamente lo hicieron y me dijeron que ya estaban revisando el caso pero no sabemos detalles de nada", precisó el tutor en entrevista con EL MAÑANA, quien solicitó mantener bajo reserva su identidad.

De acuerdo con los relatos, la adolescente fue obligada a realizar actos sexuales detrás de un salón en horario escolar el pasado jueves.

"Cuando me habló mi hija llorando diciéndome lo que había pasado yo le pedí que fuera con el director y ella me dijo que él le había dicho que no hiciera nada porque tendría problemas en la secundaria, cuando yo llegue yo vi como el profesor salió corriendo por atrás", declaró la madre de la alumna.

CASO HERMÉTICO

Las actividades en la Secundaria continúan de forma rutinaria tanto en el turno matutino, como en el vespertino donde ocurrió el percance.

De acuerdo con personal del inmueble ya han sido citados para declarar lo ocurrido.

"Nosotros no queremos meternos este asunto porque es grave, pero todo lo que puedo decir es que ya los están citando las autoridades, que se le está dando seguimiento de parte de la escuela y que es algo reprobable que no aceptamos", manifestaron.

Por su parte, el Crede en Reynosa, continuaba sin recibir una denuncia del caso.