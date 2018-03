Denuncian allanamiento en residencia de Leopoldo López

Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, denunció este jueves que efectivos de la Policía venezolana ingresaron durante la madrugada a la residencia donde se encuentra el político bajo arresto domiciliario.



El allanamiento de los efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se concretó como parte de nuevas órdenes que vienen de arriba, de acuerdo con lo argumentado por los agentes a la propia Tintori.

Horas antes del incidente, López había sostenido una conversación con el periódico estadounidense The New York Times, en la cual expuso su punto de vista sobre el futuro de la crisis venezolana y donde afirmó que si se censuraba, sería derrotado por la dictadura.



"No es fácil, pero tengo la responsabilidad de decir lo que pienso. Llevo cuatro años en prisión por decir lo que pienso y, si me censuro, la dictadura me derrota", afirmó el político al medio estadounidense, en el cual el autor señaló los temores de López por la posible represión tras la publicación del material.



Como ha sucedido en otras ocasiones, la medida contra el político opositor pretende condenarlo por transgredir los límites que le han puesto las autoridades, uno de los cuales consiste en no emitir declaraciones públicas.



Asimismo, cinco periodistas que se presentaron en la residencia de López para dar cobertura a la noticia fueron también detenidos por los elementos policiacos.

Los detenidos son la reportera del portal La Caraota Digital, Vanessa Rivas, y el conductor del vehículo que la transportaba, Johnattan Guaricuco; María Carolina González y Alejando Molina de la cadena estadounidense en español Univisión; Rafael Hernández, del canal colombiano NTN24; y Luis González Pérez, de Venemundo.



Condenado a prisión desde febrero de 2014, López, fundador del partido Voluntad Popular, pasó poco más de dos años en el internado militar de Ramo Verde, ubicado en la zona montañosa de El Junquito, al oeste de Caracas, y fue sometido a duras penas de castigo, la cuales incluyeron prolongados aislamientos, entradas abruptas de su celda en las madrugadas y maltrato a sus familiares en las horas de visita por burlar a los carceleros y ofrecer declaraciones a la prensa internacional.



Desde agosto del año pasado, al opositor le fue concedido el beneficio de arresto domiciliario en lugar de la cárcel.



Una vez que Antonio Ledezma, Alcalde metropolitano de Caracas y dirigente opositor, escapara de la prisión y huyera al exilio, a López, y a otros adversarios del Gobierno de Maduro que cumplen penas judiciales, como el comisario Ivan Simonovis, le fueron colocados grilletes electrónicos en los tobillos para el monitoreo de sus movimientos, además de que una comisión policial apostada en la puerta vigila en todo momento quién entra y quién sale de su residencia.