Denuncian al ISSSTE por no dar consultas

Usuarios de la clínica del ISSSTE en Reynosa denuncian que no se les atiende para consultas en forma general y llevan días esperando poder ser revisados por los médicos.

Romualdo Cruz Zavala, derechohabiente, desde hace 10 días que acude al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Reynosa y lo han traído vuelta y vuelta.

Por el Covid-19 no se realizan consultas generales, lo que ha ocasionado la molestia de los usuarios.

"Ya tengo 10 días tratando de consultar y nada, ni me reciben, ni en urgencias, ni acá, hay mucha gente quejándose que no los están atendiendo, tenemos problemas respiratorios y queremos medicamento, venimos a consulta, somos derechohabientes no es un juego", dijo al denunciarlo públicamente ante El Mañana.

Explicó que acuden y el guardia les dice que les apunten los medicamentos que necesitan, pero lo que desean es consulta por los doctores.

"El guardia dice que está contaminado adentro del ISSSTE y es falso porque él ni trae guantes ni cubrebocas, y nos dice que una persona va a salir con un papelito y que le digamos que es lo que queremos, pero yo no soy doctor yo necesito que el doctor me vea y me recete, a eso vengo", recalcó.

El usuario señaló que son muchas las personas que deben estar afuera durante más de dos horas esperando a que salga para preguntarles sus necesidades médicas, pero en su caso requiere que un médico lo revise.

"Dicen que está contaminado pero los médicos y enfermeros salen con su lonche en la mano, y no es posible que no nos quieran consultar", explicó.