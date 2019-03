Denuncian acosos de agentes de CBP

San Antonio, Tx.- Hace unas semanas se dio a conocer –a nivel nacional– una llamada "lista negra" de activistas, periodistas y abogados migratorios calificados por autoridades federales como "instigadores" de las caravanas de migrantes centroamericanos.

Abogados, incluidos en este listado, han señalado que son víctimas de hostigamiento por parte de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La jurista Taylor Levy, coordinadora del albergue Casa Anunciación, señaló que fue blanco de acoso por parte de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras ser detenida por varias horas y sometida a un exhausto proceso de interrogación al cruzar la frontera de regreso a El Paso.

Este es el primer caso que se presenta en esta ciudad, pero se esperan más de Brownsville, McAllen, Roma, Laredo y otras ciudades fronterizas con México que atendieron a las caravanas de centroamericanos.

"El Departamento de Seguridad Nacional está claramente acosando a abogados de inmigración e investigadores, como mis colegas y yo, tanto en El Paso como en otras fronteras", expresó Levy.

Hace unas semanas, agentes de CBP detuvieron el vehículo en donde viajaba Levy de regreso a El Paso en uno de los puentes fronterizos que enlazan a la ciudad con Juárez, Chihuahua. Le ordenaron que saliera de su auto y, rodeada por seis oficiales, la llevaron dentro de las oficinas, como parte de una segunda inspección.

"Luego me retuvieron por más de 3 horas aproximadamente. El agente que tenía la tarea de interrogarme me dijo que era un oficial de inteligencia de espionaje y terrorismo que habían traído específicamente para interrogarme bajo la consigna de ´proteger a los Estados Unidos´", detalló la abogada.

-

Ven ataque a Casa Anunciación

Levy, quien cuenta con más de diez años de estadía en El Paso, se ha dedicado al servicio y defensoría de la comunidad migrante en Casa Anunciación.

"Pregunté si era libre de irme, pedí una abogado y como no quería responder a sus preguntas, el oficial me dijo que me arrestaría si me negaba a responder", declaró. "Fui tratada como una criminal. Lo mismo que está pasando en San Diego está pasando aquí".

Dijo que el oficial le hizo muchas preguntas sobre su trabajo, sus clientes, su jefe y el trabajo que realiza en Casa Anunciación.

"No me hicieron esto a mi por ser una mujer, un individuo, sino por que saben que soy la coordinadora de Casa Anunciación", dijo Levy. "Esto es un ataque de CBP en contra de Casa Anunciación".

-

Denuncian abogados locales

Levy informó que varios de sus amigos y colegas, también han sido objeto del hostigamiento de CBP, incluidos Héctor Ruiz, Nicole Ramos, Nora Phillips, Erika Pinheiro, entre otros.

Ruiz, quien es abogado del personal de Santa Fe Dreamers Project, informó a una televisora nacional que fue detenido en el puente una noche después de regresar a pie de una cena con amigos en Ciudad Juárez.

Varios agentes que, según él, le dijeron que se especializan en casos penales y de terrorismo, le hicieron preguntas específicas sobre su trabajo y sus creencias políticas.

"Me preguntaron cuál era mi opinión sobre la administración, en general. Y cómo lo estamos haciendo económicamente", dijo Ruiz a NBC News. "Me trataron como a un criminal", agregó.

Después de cuatro horas en la estación, finalmente accedió a desbloquear su teléfono y observó cómo el oficial indagaba en sus contactos.

Levy también dijo que al negarse a desbloquear su teléfono recibió la advertencia: "No sé si esto te va a pasar ahora cada vez que cruces".

"Por lo que no he cruzado desde esa noche", comentó.

-

Revisará CBP denuncias

En una declaración, un portavoz de CBP dijo que la agencia recibió las denuncias, las está revisando y ha solicitado información adicional a NBC News para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los hechos.

"Si se confirma la mala conducta, se iniciarán las acciones correctivas apropiadas... CBP está totalmente comprometido a ganarse la confianza del público a través de la responsabilidad y la transparencia dentro de la ley", se lee en la declaración.

"Si bien estos ataques dirigidos están destinados a silenciar nuestro trabajo, no nos silenciaremos y estamos más alentados en nuestra lucha por la justicia en nombre de nuestros clientes inmigrantes y refugiados, que con frecuencia sufren abusos a manos de los funcionarios de la frontera mucho peor que cualquier otra cosa de los que estamos sometidos", concluyó Levy.