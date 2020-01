Denuncian abusos de los agentes ministeriales

Miguel Alemán, Tam.- Airadas manifestaciones de automovilistas en contra de supuestos agentes ministeriales asignados en esta localidad fronteriza, se han expresado a través de los diferentes medios desde el fin de semana, quienes están siendo señalados con índice de fuego por efectuar exhaustivas revisiones vehiculares sin motivo alguno, aprovechando también para quitarles dinero.

Los afectados que pidieron mantener sus identidades en reserva por temor a posibles represalias, aseguraron que han sido víctimas de los abusivos agentes ministeriales que los interceptan para luego tratar de extorsionarlos, mediante la intimidación pública en las principales calles y avenidas de la ciudad, pero sobre todo durante los horarios nocturnos del fin de semana.

"Pararon a una chava acá por no traer placa trasera en su unidad motriz, pero le revisaron todo, hasta el celular y también le quitaron su dinero, amenazándole con llevársela detenida, siendo que eso no es de su competencia, pues no son agentes viales", refirió uno de los testigos.

"Para que se cuiden, ayer (sábado) los ministeriales me quitaron mil pesos, pero uno no tiene a donde ir a quejarse, cuídense gente, iba en una camioneta Pick-Up, marca Dodge, Ram Blanca, el ministerial que me quitó la feria, era uno chaparro gordito de poca barba joven e iba con otro con él, pero no alcance a ver muy bien como era por el coraje que traía y ni a donde ir a quejarse uno, a ver si sus jefes les llaman la atención, aunque también podrían estar de acuerdo", expresó otro de los afectados.

Cabe mencionar que desde hace más de un año que los agentes ministeriales de la vieja escuela y que en su momento acreditaron sus exámenes de control y confianza, vienen trabajando en coordinación con los "nuevos" agentes investigadores, todos bajo el mando del jefe de grupo Luis Javier Cantú Amaya, quien debería de investigar las acusaciones que existen en contra de sus elementos y demás "allegados".