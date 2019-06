Denuncian abuso policial en Hong Kong

Hong Kong, Hong Kong.

Legisladores de Hong Kong interrogaron el sábado al secretario de seguridad de la ciudad sobre las acusaciones de brutalidad policial durante las protestas contra una ley de extradición que terminó siendo suspendida.

Los parlamentarios prodemocracia tenían previsto presentar una moción de censura contra la directora general del territorio, Carrie Lam, por su gestión de la reforma, según el orden del día de la sesión. La propuesta de ley desencadenó las manifestaciones de las últimas semanas, incluida una marcha masiva el domingo.



Los legisladores de oposición vestían de negro con lazos blancos en la solapa. Colocaron sobre sus mesas crisantemos blancos, otro símbolo de duelo, y guardaron unos segundos de silencio en memoria de un manifestante que murió por una caída el pasado fin de semana.



El secretario de seguridad, John Lee, rechazó las insinuaciones de que debería renunciar para asumir la responsabilidad por las tácticas agresivas de la policía, que incluyeron golpizas con porras de acero y un uso abundante de gases lacrimógenos. También defendió las decisiones que se tomaron sobre el terreno.



La policía rodeó a algunos manifestantes sin advertencia y les lanzó cuatro rondas de gas lacrimógeno, afirmó el legislador prodemocracia Gary Fan. Los manifestantes "corrieron por su vida" y se refugiaron en un edificio, señaló.



"La gente no tenía ningún sitio al que escapar", dijo. "¿Cómo puede ser esto un uso mínimo de la fuerza?".



Lee reiteró la insistencia de Lam de que las denuncias contra la policía se gestionarían a través de agencias formadas para ocuparse de esos asuntos.



Lam se disculpó formalmente el martes y se responsabilizó del caos en torno a la reforma de las extradiciones. El hecho de que no derramara lágrimas ni se inclinara en gesto de disculpa llegó a las portadas de los periódicos, y muchos hongkoneses criticaron lo que describían como una aparente falta de arrepentimiento.



Era probable que la moción de censura contra Lam perdiera la votación o no fuera siquiera tramitada por un boicot de los legisladores pro Gobierno, que son mayoría. La mayoría no acudió a la sesión de preguntas sobre las quejas contra la policía.



Muchos en Hong Kong temen que la autonomía legal de la ex colonia británica, prometida durante 50 años cuando Beijing tomó el control en 1997, se esté debilitando al tiempo que la China continental, gobernada por el Partido Comunista, se vuelve más autoritaria.