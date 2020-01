Denuncian a sinvergüenza estafadora

Miguel Alemán, Tam.

Clientes que entran o salen de los restaurantes e instituciones bancarias de esta localidad, vienen siendo víctimas de mentiras por parte de una estafadora mujer residente de Cd. Camargo, Tam., quien les inventa múltiples historias conmovedoras para pedir dinero y así poder vivir a costillas de los buenos samaritanos que le ayudan, sin saber que en realidad están siendo timados.

"Hay una señora que ya tiene más de año y medio estafando a la gente mediante la mentira, a mí me contó un cuento hace más de 6 meses, diciéndome que venía de Camargo a limpiar una casa y que la señora que la contrató se había ido a Roma y que no le avisó y que no traía dinero para para poder regresarse, por lo que pedía ayuda para la gasolina y comida para los niños que se había traído con ella, total le doy dinero, según yo lo suficiente para regresarse a Camargo y cuál fue mi sorpresa cuando luego llegó una camionetona por ella y una muchacha con niños", refirió una de las afectadas que pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.

"Aun así, yo todavía no quise pensar mal y dije bueno quizá no le iba a alcanzar para llegar en ese mueble tan grande que gasta más gas y así quedó; total que hoy me la vuelvo a encontrar en Banorte y se me acerca muy amable como la otra ocasión y me quedé asombrada, pensé es la misma señora y el mismo cuento y le dije lo que pasó aquella vez en el Burger King y muy cínica me contesta: "Pues que quieres que haga, mis niños tienen hambre todos los días".

"Nada contenta porque ya había sido descubierta, todavía entró al banco, diciéndoles el mismo cuento a otros clientes, siendo que anda muy bien vestida y aún puede partirse el lomo como lo hacemos muchos", indicó.

La estafadora mujer ya tiene mucho más de un año timando a la gente.