Denuncian a mascotas para deshacerse de ellas

Río Bravo, Tam.- Propietarios de mascotas, sobre todo perros, que ya no desean hacerse cargo de ellos, ya sea por no tener tiempo para cuidarlos; por no poder alimentarlos o simplemente porque los consideran un problema del cual busca deshacerse, realizan falsos reportes en contra de los propios canes, para que sean capturados y confinados.

Fueron autoridades de Protección Civil, quienes revelaron este fenómeno, en donde en varias ocasiones, canes reportados por presunta conducta agresiva o presuntos conatos de agresión, terminan no siendo lo que se les acusa.

Lo anterior lleva a deducir que si el perro al ser atrapado y remitido a las instalaciones de Protección Civil, no presenta conductas agresivas, aún con la presencia de extraños y el examen veterinario resulta negativo para rabia, es que el reporte sólo se realiza para deshacerse del animal en cuestión.

Finalmente estos canes, se ponen en adopción o se remiten a refugios caninos, para que no conviertan en un perro callejero más.

REMITEN. Animales ya no deseados en diversos hogares, terminan en Protección Civil, bajo acusaciones no reales.