Denuncian a juez por citatorio indebido

Cd. de México, México

Se trata del juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien programó para ayer lunes y este martes las audiencias en las que debían comparecer los empresarios para afrontar la imputación. La queja presentada ante el CJF señala que el juzgador violó el Acuerdo 8/2020 del propio Consejo, el cual precisa que durante la emergencia por el Covid-19 sólo podrán atenderse asuntos urgentes; es decir, aquellos con detenido o por delitos que ameritan la prisión preventiva de oficio, características que no tiene este caso. "Vázquez Rea no puede obligar al suscrito a acudir a una audiencia inicial poniendo en riesgo su salud, la de sus abogados y asesores técnicos y la de terceras personas, a enfrentarla con una clara transgresión a sus derechos constitucionalesy poniéndolo en una clara desventaja procesal", dice Rafael Zaga en la queja.

"Éste es el único asunto en todo el País en el que se ha señalado una audiencia con estas características dentro del marco de la pandemia que todos estamos padeciendo". A Rafael Zaga le imputan una presunta defraudación fiscal de 939.3 millones de pesos y a su hermano Teófilo por 142.2 millones de pesos, por IVA e ISR omitidos en el 2017. El caso está vinculado con una indemnización de 4 mil 800 millones de pesos que el Infonavit acordó pagarle a Telra, de los hermanos Zaga, por la terminación anticipada del contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria 2017. El Infonavit se comprometió a cubrir una indemnización de 3 mil millones de pesos por concepto de daños y mil 800 millones por perjuicios. De octubre a diciembre de 2017 pagó la primera cantidad. Este caso también lo investiga la FGR por separado. Según la queja presentada ante el CJF, los imputados le hicieron saber al juez que apenas el sábado pasado la FGR les proporcionó las copias de la investigación, que consta de mil 700 fojas, razón por la que tuvieron sólo unas horas para estudiar el expediente y elaborar una estrategia de defensa.

Los Zaga relatan que presentaron escritos a Vázquez Rea para reconsiderar la solicitud de audiencia de la Fiscalía, ya que ambos imputados se encuentran dentro del grupo de personas vulnerables ante el COVID-19, uno por hipertensión y padecimientos cardiacos, con el antecedente de una cirugía, y otro por obesidad. Sin embargo, Vázquez Rea respondió por escrito que la audiencia podía celebrarse por videoconferencia y que, una vez celebrada, tendrían la opción de solicitar la duplicidad del plazo para resolver su situación jurídica, lo que en teoría brindaría a su defensa hasta 144 horas para estudiar el expediente. "Toda esta cadena de abusos, atropellos y violaciones de derechos, me han dado la certeza de que este es el escalamiento de una persecución política por parte del Estado Mexicano en mi contra, de la que fui advertido en la FGR y que ha permeado, por conducto del Juez de Distrito Jesús Eduardo Vázquez Rea, al Poder Judicial de la Federación", dice la queja de Rafael Zaga. Según el escrito de queja, la única razón que el juez ofreció para justificar la programación de las audiencias, fue que el propio acuerdo del CJF le otorgaba facultades discrecionales para determinar cuáles asuntos podían ser nominados de urgentes. Y cancela otro juez audiencias Un juez federal canceló ayer las audiencias a las que estaban citados Rafael y Teófilo Zaga Tawil, por el presunto fraude al fisco de mil 82 millones de pesos, al estimar que su asunto no es considerado urgente, conforme a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal para la pandemia. A pesar de que los empresarios fueron citados por Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, su homólogo Juan Carlos Ramírez Benítez canceló hoy las comparecencias. Ramírez determinó que este caso no es con un detenido ni por un delito con prisión preventiva de oficio, excepciones que el CJF considera para tramitar una audiencia de imputación durante el periodo de la emergencia de Covid-19.

"El presente asunto no puede ser considerado con tal carácter (urgente), atendiendo a que no se encuentra involucrada la libertad del citado Teófilo Zaga Tawil, ni tampoco el delito motivo de inicio de la presente carpeta judicial se encuentra dentro de los contemplados como de prisión preventiva oficiosa, por lo cual queda excluido del listado citado", acordó Ramírez Benítez. "Por tanto, una vez reanudadas las labores de manera habitual, se señalará día y hora, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial solicitada por Fiscalía Federal, atento a la agenda correspondiente". Rafael Zaga estaba citado para comparecer ayer lunes a las 10:00 horas y su hermano Teófilo para este martes en el mismo horario, sin embargo, sus defensores se presentaron ayer a temprana hora al centro de justifica, para solicitar por escrito el diferimiento que al final consiguieron.