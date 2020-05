Denuncian a IMSS por presunta negligencia

Por presunta negligencia médica y difamación al pretender ingresar como paciente de Covid-19 al Hospital Número 270. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue acusado y se anuncian acciones legales en su contra por el daño moral y psicológico provocado con su actitud.

Lo anterior fue revelado a EL MAÑANA por la señora Yadira Pérez Hernández, quien explicó que la mañana de este jueves llevó a su esposo Donaciano Hernández a consultar al Hospital Regional de Zona # 15 del IMSS en Boulevard Hidalgo.

Por padecimientos de enfermedad derivadas de una tumoración, dijo, que el personal médico tomó la decisión de enviarlos al Hospital Regional Número 270 del IMSS en la Carretera a San Fernando.

Al arribar a la unidad medida, de inmediato fue rodeado de médicos y auxiliares que pretendían ingresarlos por presuntamente estar "infectado" de Covid 19.

Agregó, que sobrevino una discusión con el personal del IMSS, quienes solo preguntaban y escribían y anotaban, asegurando que tenía Covid 19.

-Mi esposo no fue internado, no estuvimos allá ingresados, yo decidí llevarme a mi esposo a mi casa y les dije que no permitiría que lo internaran, pues no tenía síntomas de la enfermedad, es falso-, dijo, Yadira Pérez.

La quejosa confió al MAÑANA, que asumirá acciones legales contra el IMSS y su personal por las negligencias cometidas y permitir que se usara información falsa en redes sociales y portales, en donde aseveraron que su esposo Donaciano Hernández había "escapado" del IMSS y que amenazó contagiar a personas, lo cual rechazo y atribuyó categóricamente como una falsedad.Hugo Reyna