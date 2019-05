Denuncian a colaborador de Soto, por amenazas

Y voy a poner la denuncia en la Ciudad de México si es que aquí no me resuelve nada porque no se vale que este tipo de exfuncionarios y candidatos anden haciendo esas cosas . Helga Ruth Vázquez Ruiz, exregidora de Acción Nacional

Cd. Victoria, Tam.- La exregidora de Acción Nacional en el Cabildo local, Helga Ruth Vázquez Ruiz, acusó a uno de los colaboradores del candidato a diputado local por el Distrito 15, Arturo Soto Alemán, de supuestamente amenazarle de muerte, así como a sus dos hijos, por lo que adelantó que pedirá medidas cautelares a la Fiscalía General de la República este mismo viernes.

"Le acaban de llamar a mi hijo hace como una hora y media para amenazarlo de muerte y le dijeron que no se parara a Tamaulipas porque se lo iba a llevar V... una palabra muy fea", dijo la exregidora blanquiazul, quien acusó a Artemio Terán Medina como el autor de la llamada telefónica y quien presuntamente amenazó a su hijo Gerardo Rosales Vázquez.

"Mi hijo tiene grabada la conversación porque fue vía teléfono, lo bueno que mi hijo lo graba todo y mi hijo la comenzó a grabar la llamada, parte de la llamada".

Vázquez Ruiz acudió la mañana del viernes ante la Secretaría General de Gobierno para poner en conocimiento del caso a la subsecretaria Gloria Elena Garza Jiménez, aunque señaló que no le fue posible entrevistarse con esta, asimismo añadió que este mismo día acudiría ante la delegación de la Secretaría de Gobernación para notificar del caso al delegado Eliseo Castillo Tejeda.

"Están amenazando de muerte a mi hijo, eso no se vale, mi hijo tiene 22 años de edad, mi hija 21 años de edad, mi hija trabaja en la Ciudad de México y casi nunca viene a Tamaulipas y mi hijo está estudiando en Monterrey y temo por la seguridad de ellos".

Helga Ruth Vázquez dijo desconocer el motivo de la llamada para lo cual se comunicará con su hijo para conocer los detalles del caso.

"Yo pongo de conocimiento a la ciudadanía de que si algo llega a pasarme, a mi hija, a mi hijo Gerardo y a mí es responsabilidad de Arturo Soto Alemán y Artemio Terán Medina que supuestamente está siguiendo las instrucciones de su jefe".

Finalmente la política emanada del partido blanquiazul dijo que solicitará medidas de seguridad provisionales a la FGR, "y voy a poner la denuncia en la Ciudad de México si es que aquí no me resuelve nada porque no se vale que este tipo de ex funcionarios y candidatos anden haciendo esas cosas".