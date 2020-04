Denuncia violencia

Heather Vahn no pudo más y a través de las redes sociales denunció el abuso físico, mental y sexual, del que ha sido presa del actor porno, Tommy Wood.

La también actriz del entretenimiento para adultos compartió algunas imágenes del maltrato recibido, con el cuerpo golpeado y lleno de moretones.

"Esto no fue consensuado. Esto sucedió como resultado de querer ´hablar´ de un incidente, pero cuando dije ´que no, que habláramos ahora´, este fue mi castigo. Este hombre está en el porno ahora.

DE MENOS A MÁS

"El abuso fue de menos a más. Comenzó con empujones y luego puso su mano sobre mi boca, mientras con la otra rodeaba mi garganta", confesó Heather al Daily Beast.

Cachetadas, intentos de asfixia y el participar de manera forzada en orgías fueron parte del calvario que vivió Vahn.

"Me emborrachaba para lidiar con el sexo porque él me estaba intercambiando con otras parejas y no me gustaba que me pasaran como una mercancía. Incluso, alguna vez hasta me metió en una maleta", agregó Heather.