Denuncia Trump agresión en frontera; envía soldados armados

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que soldados mexicanos apuntaron con sus armas a elementos de la Guardia Nacional, lo cual señaló como una táctica de los traficantes de drogas.

"Los soldados de México recientemente apuntaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desvío para los traficantes de drogas en la frontera", señaló el Mandatario en su cuenta de Twitter.

"Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera ¡México no está haciendo lo suficiente para detenerlos y regresarlos (a los migrantes)", agregó.

Previamente, el Mandatario estadounidense aseguró que una caravana integrada por más de 20 mil migrantes iniciada en México había reducido su tamaño, pero sus miembros seguian llegando a EU.

"México debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército. ¡Los coyotes y los cárteles tienen armas!", escribió.

Mexico´s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

Can anyone comprehend what a GREAT job Border Patrol and Law Enforcement is doing on our Southern Border. So far this year they have APPREHENDED 418,000 plus illegal immigrants, way up from last year. Mexico is doing very little for us. DEMS IN CONGRESS MUST ACT NOW!