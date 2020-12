Denuncia trabajadora violación en empresa y la corren, en Tijuana

Una trabajadora de una agencia de autos en Tijuana denunció una violación, cometida presuntamente por dos empleados de la empresa, quienes continúan en sus puestos, mientras que ella fue despedida, bajo el argumento de recortes por la pandemia de Covid-19.

En una carta enviada a Grupo REFORMA, Janet, de 25 años, madre de una pequeña de 8 años, de profesión técnico mecánica automotriz, acusa un nulo apoyo por parte de la empresa BMW y la tardanza en la investigación de la Fiscalía estatal.

Janet es un nombre ficticio, aunque los abogados de la empresa la ubican por nombre y apellido.

A siete meses del abuso sexual, algunos empleados de la Fiscalía estatal no solo la hicieron sentir culpable, sino que durante la pandemia ella no pudo obtener trabajo, debido a que su nombre fue difundido como el de una "empleada conflictiva".

"Fui víctima de una violación colectiva, por dos compañeros de trabajo en la Agencia BMW Carmen Motors Baja California", indica la joven en su relato.

"Siendo el día sábado 18 de abril del 2020 cambió mi vida por completo", añade.

"Es cierto que tardé un par de días para denunciar porque no estaba bien, (pero me) decidí a hacerlo y este es mi número de expediente 0204-2020-16603", agrega.

En entrevista, Janet describe que participó en un convivio, del cual no sabían los directivos, dentro de las instalaciones de la empresa -donde hay cámaras de seguridad- con sus compañeros de trabajo, en su mayoría hombres.

En su declaración ante la Fiscalía, indicó que al final del convivio, cuando quedaban dos empleados con ella, entre ellos su mejor amigo, ella perdió por completo el conocimiento; horas después, despertó en su recámara con los dos hombres que en la actualidad se desempeñan como asesor de servicio y un técnico.

"Sinceramente no sé como llegué a mi casa o cómo salí de la agencia", indicó la joven.

Ella se comunicó de inmediato con su Gerente, quien le aseguró que la apoyaría, y le ofreció algunos días para que se restableciera, pues se sentía mal físicamente.

Un médico legista le indicó que tenía un desgarre en la parte íntima, así como diversos moretones, lo cual quedó asentado ante la Fiscalía.

Una semana después de interponer su denuncia ante el Ministerio Público, el mismo Gerente la llamó para una supuesta junta, y después le comunicó que sería despedida.

"Que ya no tenían para solventar mi sueldo", manifestó Janet, "a mis dos ex compañeros los dejaron trabajando y yo cada que solicito trabajo en otras empresas me dicen que mi último empleador me boletinó como 'empleado conflictivo', por lo que no me pueden dar trabajo, sinceramente ya no se qué hacer".

"Ha sido una completa pesadilla, no sé qué más hacer, tengo una niña de 8 años, la cual escuchó todo lo que pasó ese día, y me ha sido muy difícil llevar todo este proceso sin ayuda, sin trabajo, sin poder dormir, desde ese día tengo miedo", indicó.

Janet paga su propia atención psicológica y un psiquiatra, pues comenzó a tomar medicamentos por los ataques de ansiedad, ausencia de sueño, y llanto incontrolable.

"No es dinero lo que pido, busco justicia", subrayó en entrevista.

Un certificado de un Centro Psicológico en Tijuana, del cual Grupo REFORMA posee una copia, indica que el 28 de julio ella fue diagnosticada con trastorno disociativo, trastorno depresivo persistente y consecuencias emocionales de un abuso sexual con violencia.

En tanto, un médico psiquiatra validó el trastorno depresivo grave, insomnio, ansiedad incapacitante, crisis de llanto, sentimiento de vergüenza y culpa, ideas de minusvalía y desesperanza, así como "ideación suicida".

Defiende empresa despido A petición de Grupo REFORMA, un abogado de la agencia automotriz aseguró que está colaborando en la investigación de la Fiscalía del Estado, a la que se le proporcionaron videos y se han hecho entrevistas con empleados de la empresa.

El abogado aseguró que se despidió a 30 personas, entre ellas a Janet.

"Su separación de la empresa, el 30 de abril del año en curso, no fue en relación o con motivo de la investigación que a la fecha se integra en la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales; su baja de la empresa fue parte de un recorte de personal por motivo de la pandemia, originada por el virus Sars Cov-2", justificó.

La empresa calificó de falso que Janet haya sido boletinada a raíz de la agresión.

"Es falso que Carmen Motors Baja California haya emitido un boletín laboral, ella fue ingresada (al boletín) por otro patrón, previo a nuestra contratación, y no obstante ello, se le dio oportunidad para desarrollo en nuestra empresa", aseguró la compañía.

"La empresa no está encubriendo a los presuntos agresores, al contrario, en todo momento se le brindó apoyo al respecto y a la fecha la empresa se encuentra colaborando de manera activa y responsable con la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales y atendiendo las citaciones realizada por la autoridad responsable de la investigación", remarcó.