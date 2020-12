Denuncia Sindicato SUTSPET desfalco en cuotas y aportaciones patronales

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes del grupo Unidad y Fortaleza del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado -SUTSPET- denunciaron a la secretaria general, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, de complicidad en el presunto desfalco de cuotas y aportaciones patronales por hasta 4 mil 453.30 millones de pesos suscitados entre los años 2006 y 2016.

"El fondo del IPSSET, el fondo de Pensiones y Jubilaciones ha sido desfalcado de tal manera que muchos trabajadores no pueden jubilarse, o no han podido jubilarse", mencionó el doctor Armando Trejo Moreno, dirigente de la corriente disidente al interior del SUTSPET, "entre el cambio de UPYSSET a IPSSET simplemente muchos trabajadores -actualmente- tienen más de treinta años trabajando y no pueden jubilarse porque el nuevo esquema, el cual la licenciada Blanca Valles autorizó, tienen que trabajar diez años más, prácticamente cuarenta años de su vida, para poderse jubilar al cien por ciento".

La denuncia fue presentada ante las comisiones estatales de Honor y Justicia, y de Vigilancia del organismo sindical; asimismo, los trabajadores sindicalizados hicieron un llamado tanto a la Contraloría gubernamental como al Congreso de Tamaulipas para que investiguen el probable daño al fondo para el retiro de los trabajadores gubernamentales el cuál ascendería hasta siete mil millones de pesos considerando intereses y rendimientos acumulados en dicho periodo.