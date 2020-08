Denuncia SAT ante MP a 62 servidores públicos

CIUDAD DE MÉXICO

Según datos de la Secretaría de Hacienda, en este periodo el SAT denunció a 62 funcionarios por distintos delitos ante el MP, mientras que en 2019 sólo fueron 17. Entre los delitos están los equiparables a contrabando, uso ilícito de atribuciones, falsificación de documentos, fraude o acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, según Hacienda. La mayor cantidad de denuncias fue contra funcionarios de la Administración General de Aduanas, con 33.

El año pasado, en este mismo periodo, fueron nueve. Destacan 15 denuncias contra empleados de Servicios al Contribuyente, 7 en Auditoría Fiscal, 4 en Comunicaciones y Tecnologías de la Información, 2 en Recursos y Servicios y uno en Recaudación. Sobresale que las denuncias ante el Órgano Interno de Control del SAT cayeron de 267 el año pasado a 2013 en 2020. Ricardo Martín González, abogado fiscalista del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que es preocupante que las denuncias penales hayan aumentado y las administrativas disminuido.

Cuando el Órgano hace una investigación debe preparar un informe de presunta responsabilidad y enviarlo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de investigar e imponer sanciones. Pero desde 2018 no se han designado magistrados de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción, pues el Senado los ha congelado y el Presidente no ha hecho algo al respecto, lo cual es incongruente con su discurso anticorrupción, aseveró. Al no contar con herramientas administrativas que son imposición de multas, apercibimientos, bloqueos para trabajar en Gobierno, el SAT está recurriendo a la vía penal, explicó el abogado fiscalista.

"Es preocupante que hayan aumentado tanto las denuncias a los funcionarios del SAT, lo que significa que la corrupción se ha dado más fuerte que de 2018 para atrás", afirmó Martín González.