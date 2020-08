Denuncia Robles justicia ´selectiva´

Al cumplir un año en prisión, Rosario Robles afirmó que no está privada de su libertad por un acto de justicia o por haber cometido un delito, sino por la venganza de unos, la cobardía y el silencio de otros y una procuración de justicia selectiva.

En una carta difundida ayer en sus redes sociales, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol en el sexenio pasado acusó saña de las autoridades, en virtud de que a otros delincuentes les han sido respetados sus derechos e incluso han liberado a miembros del crimen organizado.

"Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí. Se me acusa de una omisión (no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice", dice la ex secretaria de Estado.

"Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen. Llama la atención que soy la única en esta condición. A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad. La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer".

Robles dijo que más temprano que tarde aparecerán en su camino juzgadores que con valentía aplicarán la ley y le darán justicia para dejar este episodio en el pasado.