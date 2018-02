Denuncia Ricardo Anaya ser víctima de espionaje

Ciudad de México

El precandidato de la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya, denunció que es víctima de espionaje, pues “durante los últimos días me han estado siguiendo”.

“Hoy es un Tiida. Hace unos días, un Jeep (YHA-86-08). Uno de los conductores confesó ser del CISEN. En lugar de perseguir delincuentes, espían opositores. Por eso estamos como estamos”,

escribió el panista en su cuenta de Twitter.

Acompañado de un video, Anaya exigió al gobierno una explicación por el presunto espionaje.

Anaya acusó que dos hombres más que lo siguieron se negaron a identificarse y posteó sus fotos.

En la grabación se ve cómo Anaya enfrenta al conductor del Jeep y le pide explicar porqué le sigue.

“Estos son otros dos ejemplos de quienes me han estado siguiendo. Desde que salgo de mi casa me siguen. Ellos se negaron a identificarse. En lugar de perseguir delincuentes, espían a los opositores al gobierno. En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos”, sentenció.

CONDENA PRD EL ASEDIO

La diputación federal del PRD reprobó el “asedio” del Gobierno federal, a través de sus aparatos de inteligencia, al precandidato presidencial del Frente opositor, Ricardo Anaya, quien denunció que había sido espiado por agentes del CISEN.

“Algo que nos llama poderosamente la atención es que el Estado mexicano siga utilizando al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para cosas que no tienen como encomiendo; esto es: estar espiando a precandidatos”, sostuvo Francisco Martínez Neri.

El diputado formuló un llamado al Presidente de la República para que detenga el acoso hacia precandidatos.

“La verdad, resulta bastante molesto ese asedio”, resaltó el jefe de la bancada perredista.

“En el caso de que los interesados soliciten vigilancia del Cisen está bien que se les otorgue, de lo contrario no se deben gastar recursos de esa forma. No es correcto vigilar a la gente”, planteó.

En alusión al punto de vista de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que se trata exclusivamente de “un seguimiento a los precandidatos”, Martínez Neri consideró que es necesario “corregirle la plana” a su titular.

“Esto no se trata de vigilancia, lo que están haciendo es espiar al precandidato y no es la primera ocasión”, apuntó.

“En mi caso, en otros cargos que he tenido me han seguido y es gente que uno no sabe qué es lo que hace; es decir, qué información rinde, a quién y con qué intención. Entonces esos espionajes deben terminar, no es saludable para la democracia del País”.

NIEGA LA SEGOB SEA ESPIONAJE; ES SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que existe un seguimiento a todas las actividades de campaña por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pero negó que sea espionaje hacia algún candidato o persona en particular.

Esto, luego del video publicado por Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México Al Frente, en el que se ve cómo un integrante presuntamente del Cisen sigue sus actividades y se identifica como tal.

“He visto ese video, entiendo que ya tiene varios días que ese suceso ocurrió, que no acaba de ocurrir, y entiendo también que por lo que vi en el video que la persona que va se identifica plenamente, va a bordo de un vehículo oficial, está realizando funciones que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas y que el Cisen tendrá que realizar una investigación interna para saber exactamente qué ocurrió, no se trata de un caso de espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino”, afirmó Navarrete Prida.

En entrevista, previo a la colocación de la primera piedra de la nueva Embajada de Estados Unidos en México, el titular de la Gobernación confirmó que se le da seguimiento a todas las actividades relevantes que suceden en el país. Incluso, el mismo integrante del Cisen se identifica, dijo.

Negó que haya espionaje por parte del Cisen: “Desde luego que no se está espiando y si se ve en el video por sí mismo se explica”.

“Esa es la función constitucional aprobada por el Congreso de la Unión de un Centro de Inteligencia Nacional, lo que no significa ni intromisión en la vida personal, ni tratar de violar la ley a través de medidas de investigaciones que la propia ley prohíbe. En ese sentido tenemos que contextualizar este hecho que ocurrió hace varios días y que bueno que se transparente”, afirmó.

Navarrete Prida aclaró que el seguimiento del Cisen no es para una persona en particular, ni mucho menos para un candidato o no candidato. “No es hacer una investigación sobre esas personas, sino darles seguimiento a las actividades que suceden en México como lo establece la Constitución”, afirmó.

Dijo que cualquier queja o denuncia se tendrá que tomar en cuenta.