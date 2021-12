Denuncia regidora violencia de género

Para mi el alcalde es también parte de esto, por el hecho de ser omiso, se presume de tener una campaña en contra de la violencia de género pero la realidad es otra´´. Dennise Ahumada, Regidora

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, Ahumada Martínez comentó que la mayoría de ataques que han surgido en su contra han quedado archivados en los chats donde convive el Cabildo .

"Son muchas veces en las que me han tratado de minimizar, obstaculizar o ignorar, incluso por pedir información pública, la más reciente fue hace unos días cuando solicité datos para una sesión en este chat y el regidor José Luis Godina Rosales me dijo que no. Luego escribió "Te lo dijo Juan para que lo entiendas Pedro", burlándose de mi, todo para que ya no siguiera enviando mensajes", reveló la regidora.

Por estas acciones en concreto, en la pasada sesión del Cabildo la regidora alzó la voz y solicitó una disculpa pública del regidor Godina Rosales, quien no comentó ni opino.

Sus palabras fueron escuchadas por todos los síndicos, regidores y el alcalde, sin que existiera pronunciación al respecto.

"Para mi el alcalde es también parte de esto, por el hecho de ser omiso, se presume de tener una campaña en contra de la violencia de género pero la realidad es otra, en la sesión él trato de minimizar los comentarios que hice y reflejó como que no pasaba nada, eso por supuesto que es violencia, no voy a permitirla ni me quedaré callada, su función como presidente es actuar de manera imparcial", denunció.

Ahumada Martínez se ha caracterizado en las sesiones del Cabildo de Reynosa por cuestionar diversos dictámenes, principalmente aquellos que van relacionados a temas presupuestales.

Por lo que en este sentido agregó: "Mi única labor es preguntar cómo y porqué se harán las cosas, no se trata de ser una oposición en todo, no es así, y he estado a favor de muchas propuestas, y los regidores tenemos la responsabilidad de entender y escuchar bien lo que aprobaremos, que se me juzgue por eso y se me niegue información o ignore es violencia".