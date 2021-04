Denuncia persecución el ´Choko´ Jiménez

"El motivo de la manifestación es pedirle al Gobierno del Estado y a la Federación que ya cese el acoso judicial, policiaco, político contra los disidentes... me considero un disidente ciudadano, no tengo ningún cargo ni aspiro a ningún cargo político, lo que aspiro es que a mi huasteca le vaya bien", fue en escalinatas de Palacio de Gobierno donde integrantes del campamento colocaron mantas expresando distintas demandas; asimismo, los manifestantes acusaron a elementos de la Policía Estatal de acoso y agresiones en ese lugar.

Cabe señalar que, según el imputado, se le acusa de encabezar un bloqueo carretero en el municipio de Xicoténcatl – con entrega de despensas – el pasado diez de diciembre, sin embargo, en el momento en el que esto ocurría se encontraba en esta capital acompañando una movilización de colectivos de personas desaparecidas, "¿a poco es asociación delictuosa estar aquí acompañando a Memo Riestra con su gente? Se trata de una persecución política, de un acoso judicial que esto no es lo único, hay expedientes aquí que no han atendido ni la Comisión Estatal ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos ha abandonado".

El ´Choko´ Jiménez adelantó que acudirá a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso; asimismo, el próximo once de abril habrá de asistir a la Ciudad de México en donde participará en una mesa de diálogo nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ese 22 de febrero no me vincularon a proceso porque no había aquí en este expediente ninguna prueba en contra mía salvo las incriminaciones de la Policía Estatal en Xicoténcatl, junto con la Guardia Nacional", y agregó, "hay una prueba documental que incrimina al secretario general de Gobierno – César Verástegui Ostos – y a su hermano en las tomas de carreteras, en el patrocinamiento de las despensas, ¿por qué el fiscal general no los llamó, porqué a mí sí?", cuestionó.