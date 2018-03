Denuncia niño en redes ser víctima de bullying

Matamoros, Tam.- Un menor de apenas siete años de edad aparece en un video que circula en las redes sociales, en el que denuncia el bullying del cual es objeto por algunos de sus compañeros mayores a él.

Se trata de un menor de la escuela Primaria Andrés Florentino Cuellar Cuellar, de la colonia San Fernando, en Matamoros, quien narra como le roban el lonche, le echan tierra en el mismo, y hasta fue trasquilado por los mismos compañeros.

En el video se observa al menor de espaldas, entrevistado por una persona mayor, además se escucha la voz de una mujer en donde responde a la persona que esta entrevistando al menor sobre este abuso.

Explicó en el video que el tiene solo 7 años y sus compañeros que lo molestan tienen 9 y 10 años, quienes se aprovechan de su inocencia.

En este video se escucha primero la voz de la persona que lo está grabando, quien le dice: ¿cuéntanos la primera vez que te molestaron los niños, tus compañeritos?, a lo que responde el menor: “siempre ellos me molestan cuando voy a tomar agua, siempre me dicen que ellos llegan primero y (que) no llegué primero, siempre me pegan, cuando salimos al recreo ellos me echan tierra al sándwich y la otra vez me echaron piedras”.

¿También te roban el lonche?... “sí”, responde el menor, “me roban el lonche, los tacos, cuatro veces”, narra el niño con voz que apenas se le entiende lo que dice.

¿Cómo se llama tu maestra?...”Maida” dice el menor. ¿Cómo se llama el director? Le pregunta el entrevistador a lo que responde el menor, “maestro Miguel”.

¿Cómo se llama el nombre de la escuela?... A lo que se escucha una voz de mujer que responde, “Primaria Andrés Florentino Cuellar Cuellar”, de la colonia San Fernando añade el entrevistado.

¿Cómo se llaman los niños que te pegan?.

- Pelón y Francisco Javier.

¿Ahora cuéntanos como te trasquilaron, como sucedió eso?

- “Yo estaba jugando en la hora del recreo, cuando mis amigos y yo, cuando miramos a pelón y salimos corriendo, luego me atacaron a mí, unos me agarraban la manos y los pies, pelón me estaba cortando el pelo.

¿Quién les dio las tijeras, de dónde las sacaron?

- El pelón se encontró tiradas las tijeras.

¿Y tu maestro qué te dijo de eso?

- Que siempre cuando se acerque una persona que no conozco tengo que decirle a la directora.

¿Te amenazaron para que no le dijeras a nadie?

- Dijeron así, si le dices a la maestra te voy a cortar todo el pelo.

Termina el video en donde se escucha a la persona que está hablando repetir el nombre, además hace un llamado: “Para que las autoridades correspondientes pongan atención en el caso, porque al parecer la madre de familia no se quiere hacer responsable ni garantizar la seguridad de este pequeño niño, ni la maestra, ni el director ni nadie, la madre del menor tiene temor por la vida de su hijo, porque hay antecedentes, con el niño y teme que le pueden hacer algo mayo, gracias”, concluye el video.