Denuncia maltrato en redes en Victory Home

Río Bravo, Tam.- Denuncian, maltrato en contra de los residentes del Centro Cristiano Hogar Victory Home de la Villa de Nuevo Progreso, por parte de sus directivos, esto en las redes sociales de Myriam L. Candanoza.

La mujer comenta:

"Me llena de coraje esta situación, Victory Home, ubicado en Nuevo Progreso en la calle Sonora, colonia Mágica es una farsa, si me atrevo a decir lo siguiente, es porque vivo a un lado de ellos y he visto como personas de la tercera edad son maltratadas y obligadas a salir a pedir dinero", expresó.

Asimismo siguió diciendo:

"He escuchado de propia voz de quienes habitan en ese lugar en qué condiciones viven. El supuesto "pastor" maltrata a las personas de una manera indignante, los vecinos hemos sido testigos de cómo llega "el pastor" borracho, cayéndose y como grita majaderías. Acaba de correr a una mujer sólo por tener comunicación conmigo, porque tienen prohibido hablar con los vecinos, alguien debería hacer algo, venir a supervisar, el lugar está en pésimas condiciones", dijo.

Al respecto los vecinos de la localidad dicen no saber nada de lo que dice Myriam en sus redes sociales, nunca han escuchado ninguna clase de cosas de las que mencionan, de igual forma no saben sobre el caso.

Cuando este reportero contactó a Myriam mediante sus redes sociales, para que diera su testimonio, ella se negó rotundamente, diciendo que no hablaría sobre el asunto.