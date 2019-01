Denuncia maltrato de expareja

Ciudad de México.

A través de sus propias redes sociales, la modelo colombiana Estefanía Pereira denunció maltrato por parte de su expareja, con una historia e imágenes que sorprendieron a sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, la joven radicada en Miami compartió imágenes en las que se observan partes de su cuerpo lastimadas, con algunas inflamaciones y moretones.

¡"Soy capaz de subir esto hoy porque ya me siento sana, ya sané mi corazón y estoy bien. Fui maltratada por mi ex pareja, inicialmente de forma psicológica, así se empieza. Si me preguntaras cómo empezó todo, no sabría responderte. Uno no se da ni cuenta, todo va escalando hasta que se acaban las palabras o insultos y empieza el maltrato físico", relata la modelo, quien no nombra al sujeto en cuestión pero sí envía un mensaje a todas las mujeres que podrían estar pasando por lo mismo.

ES DESTRUCTIVO

"Quiero que sepas que el maltrato aumenta, y entre más te demores en salir de esa relación tóxica, más destruyes tu vida".

La modelo cuenta que la situación de maltrato se extendió por dos años.