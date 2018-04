Denuncia maestra acoso de directora. No la dejan dar clases a sus alumnos

Trajeron una resolución de Ciudad Victoria, este documento no tiene acreditación, no trae sello, no trae nada, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, me estoy presentando a laborar, la directora se ha negado a dejarme entrar . Yadia Elizabeth Jaramillo, maestra

Se vive conflicto en la escuela José María Morelos de la colonia popular, a causa de desacuerdos cuando la directora de dicha escuela, Adriana García Marroquín, le impidió la entrada a su aula de trabajo a la maestra Yadira Elizabeth Jaramillo Garcés.

Al respecto la maestra Jaramillo dice que ha sufrido de acoso laboral por parte de la directora: "Trajeron una resolución de Ciudad Victoria, este documento no tiene acreditación, no trae sello, no trae nada, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, me estoy presentando a laborar, la directora se ha negado a dejarme entrar, se puso en la puerta, la falla de la resolución no es como nosotros ya habíamos acordado, la directora nos pide las cosas de mala manera, ya hace 4 años tuvo un problema así y sacó a 4 docentes ahora quiere sacar otros 3, alude que tiene mucha influencia en ciudad Victoria, por eso el resolutivo salió a favor de ella, queremos que todo sea justo, no pedimos más", contó.

Asimismo el profesor José Francisco Rocha Aguilar, Secretario General de la Delegación D135 comentó:

"Al no cumplirse con este resolutivo, algunos compañeros están trabajando bajo protesta, deben estar en su área de trabajo dentro de los 10 días que faltan que es el período que nos marcan en el cual nos darán una respuesta", concluyó.

Buscamos a la directora Adriana García Marroquín para que nos diera su versión de esta situación, había salido del plantel en ese momento.

