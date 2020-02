Denuncia la falta de medicinas

El Senador por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca denunció que a casi dos meses del arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que pretende brindar atención médica gratuita a todos los ciudadanos mexicanos, todavía no se han dado a conocer las reglas de operación.

Pese a que el Gobierno Federal ha indicado que el tema de la salud es prioridad, negó que exista voluntad. "Vemos con gran preocupación la forma en la que el gobierno está actuando, no se hace responsable del sistema de salud, no hay medicamentos, no se preocupa por llegar a un acuerdo con los gobernadores e incluso los que ya aceptaron han denunciado fallas".

Entre las inconsistencias del nuevo sistema de salud que suplió al Seguro Popular se encuentra la falta de medicamentos, ya que de acuerdo a sus datos solo el 30 por ciento de las claves existen.

Las reuniones que se han tenido con los diferentes Secretarios de Salud y Gobernadores tampoco han sido útiles. "Es un rotundo fracaso para el gobierno federal porque están cerrados, no hay medicamentos aunque ellos aleguen que sí, los casos surgen, padres de familia inconformes, enfermos que tienen su vida en peligro".

Sus declaraciones surgieron en su más reciente visita a Reynosa.