Denuncia jovencita violación sexual

Valle Hermoso, Tam.

Autoridades de la Policía Ministerial Investigadora buscan dar con el paradero de un violador sexual que perpetró su delito el pasado fin de semana y que fue reportado ante las autoridades a través de una denuncia.

Fue una jovencita la que presentó su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, en contra de quien resulte responsable.

La joven informó que la noche del domingo había salido de un conocido restaurante bar ubicado en la zona centro de la ciudad para dirigirse a su casa, pero que antes llegó a dejar a una amiga de ella en su domicilio ubicado cerca de la Alameda "Margarita Masa de Juárez", cuando al esperar que su amiga entrara a su domicilio, sintió que un hombre le abrió la puerta de su camioneta y entró, pidiéndole que avanzara, si no la mataría.

"Me pidió que manejara, era un hombre moreno de pantalón de mezclilla en color azul como de 35 años de edad, dijo que avanzara si no me mataría y yo avancé rumbo a la brecha 119", dijo la víctima.

Después de avanzar unas cuadras, el hombre le pidió a la joven que se retirara del volante y empezó a conducir él hasta llegar a un predio desconocido en donde además de golpear a la mujer, también la violó sexualmente, dejándola hasta las 04:00 horas del lunes sobre una brecha al poniente de la ciudad, con todo y su camioneta, por lo que se trasladó a un centro de atención médica privado, desde donde se reportó, conforme lo marca la ley, el ingreso de una mujer violada.

Pese a que las autoridades de la Policía Ministerial no han querido brindar más información al respecto, agentes de la corporación que prefirieron omitir sus nombres, aseguran que sí están trabajando en el caso y en la búsqueda del presunto violador.