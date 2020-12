Denuncia hurto de bolsa

Ciudad de México.

Los escándalos entre reinas de belleza no paran.

Itzel Hernández, participante del certamen de belleza Mexicana Universal, denunció que su bolsa de una famosa marca, junto con varias pertenencias, supuestamente fue robada por su compañera Grisell Osuna durante una de las concentraciones.

Hernández explicó que, tiempo después de la desaparición, su colega publicó en redes una imagen en donde presuntamente aparece el accesorio hurtado.

Por ello, decidió pedir pruebas a Osuna sobre la propiedad del objeto, las cuales, consideró, no demuestran que es la dueña.

"Esto sucedió el 8 de agosto de este año. Fue en la concentración estatal del certamen de belleza de Mexicana Universal Baja California. Ese día en el evento se desapareció mi bolsa y ya no supe más de ello. Hasta hace unos días cuando ella subió una bolsa, que la verdad pudo haber sido una coincidencia, pero era una coincidencia enorme; una en un millón", dijo Hernández, como se observa en un video que circula en el perfil Chamonic.

SIN MALICIA

"No sospeché de absolutamente nadie. Yo sabía que alguien de ahí se la tuvo que haber llevado porque no entró nadie más, pero no tuvo la malicia de en mi mente tener a alguien".

A su vez, Grisell lamentó lo ocurrido y consideró injusto tener que acreditar la propiedad de sus pertenencias por capricho de otra persona.