Denuncia Hacienda ante Fiscalía aservidores públicos por ´huachicol´

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la red internacional de robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) y lavado de dinero, en la que participan el exalcalde Everardo Villarreal Salinas, su padre Arturo Villarreal Tijerina y una funcionaria tamaulipeca.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó el esquema e identificó a personal petrolero en conjunto con grupos gasolineros de Tamaulipas y Puebla, como probables delincuentes.

La Fiscalía recibió las denuncias contra 3 servidores públicos, 9 personas físicas y 14 personas morales. Ambas dependencias mantiene en reserva la mayoría de las identidades de los presuntos responsables.

La UIF informó los avances de las investigaciones contra redes de blanqueo de capitales a los integrantes de la tercera comisión de la comisión permanente del Congreso de la Unión. Los resultados generales indican el bloqueo de las cuentas bancarias de 33 personas relacionadas de manera directa con dicho delito y de 188 involucradas de forma indirecta.

´Huachicoleros´ de cuello blanco

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó a los diez principales objetivos de la red de robo de combustible y lavado de dinero que opera, por lo menos, desde 2004, según el rastreo de las operaciones financieras.

Una empresa es el primero de los objetivos, quien aparentemente es el origen de la cadena de ilícitos. La compañía -registró la UIF- ganó licitaciones para la restauración de áreas contaminadas por fugas y derrames de hidrocarburos de Pemex entre 2011 y 2013.

El segundo objetivo es Everardo Villarreal Salinas. El político tamaulipeco realizó retiros por más de cinco millones 235 mil dólares y dos depósitos por 5 millones 248 mil 600 dólares entre el 15 de abril y el 28 de mayo de 2014.

La Unidad comprobó 13 operaciones en efectivo entre 2004 y 2016. Los depósitos sumaron un millón 947 mil 800 pesos y los retiros ascendieron a 935 mil pesos. Además, la Unidad relaciona a Villarreal Salinas con seis empresas: en una es presidente y en cinco accionista.

La tercera es una funcionaria de Reynosa, Tamaulipas, la cual realizó retiros por tres millones 984 mil 675 pesos, entre el 6 de abril de 2007 y el 5 de abril de 2018. Esta misma persona depositó 17 millones 691 mil 399 pesos a una de sus hijas de 6 años.

Igualmente, otros dos de sus hijos son investigados por ingresos en cuentas bancarias a sus nombres. Esta misma funcionaria, tiene una cuenta de inversión en Banamex, con un monto de 21 millones de pesos, según su estado de cuenta de marzo de 2018.

El cuarto objetivo es una empresa, de la cual es accionista Everardo Villarreal, que ha transferido dinero a Estados Unidos. Las irregularidades ubicadas son ingresos de dinero a sus cuentas por 36 millones 88 mil 610 pesos y retiros por 12 millones 419 mil 849 pesos, del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018.

Esta misma compañía declaró ingresos fiscales por 22 millones 630 mil 194 pesos de 2014 a 2017. Aunado a esto, la Unidad identificó aportaciones para futuros aumento de capital por 37 millones 748 mil 835 pesos en 2017.

De acuerdo con el esquema, la quinta persona es Arturo Villarreal Tijerina quien, según la UIF, realizó el 10 de agosto de 2015 realizó una trasferencia (recibió o entregó) 770 mil dólares. Él es accionista de la empresa considerado el octavo objetivo.

El sexto objetivo es una persona que "participó en la licitación de Procedimiento de Subasta de Hidrocarburo recuperado de los sistema de efluentes de las refinerías del SDR de la dirección operativa de Producción de Pemex de Transformación Industrial el 12 de marzo de 2018.

La actividad financiera de esta persona ha sido intensa, con depósitos por un monto de más de 279 mil dólares a empresas en Estados Unidos e Inglaterra. Los beneficiarios son: Nortcote Energy Limited; UriLipszyc Or; Norcote Services Llc; Jaime Lip Szyc Or; Southerrn Coastal Operating llc; y Shoats Creek Development Inc.

El representante legal y apoderado legal de las compañías, objetivos cuarto y octavo, es el séptimo objetivo. La cónyuge de esta persona también participa en el entramado financiero, que incluye participación en empresas nacionales y estadounidenses. Este mismo sujeto es parte de la empresa octavo objetivo.

El nueve es un subgerente Pemex, quien el 4 de octubre de 2010, compró un inmueble por 1 millón 786 mil 714 pesos. Además, se le detectaron pagos por sueldos y salarios por más de 14 millones de pesos entre los años 2011 y 2017.

Esta misma persona, esta relaciona con el objetivo 10, quien es identificada como una analista de Pemex. Entre ambos se realizaron trasferencias por 563 mil 100 pesos, entre febrero de 2015 y noviembre de 2018. Además el objetivo 10, recibió por pago de salarios y sueldos de Pemex 14 millones 746 mil 483 pesos entre los años 2011 y 2016.