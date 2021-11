Denuncia Edgar Melhem campaña de desprestigio

Yo no me gancho con este tipo de documentos, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila porque hemos hecho las cosas bien y con transparencia y qué mejor fiscalizador que el INE que la verdad que nos fiscaliza cada peso de lo que se gasta en el PRI* Edgardo Melhem Salinas, Dirigente estatal del PRI

"Es parte de un golpeteo y está todo muy claro, la verdad es que en el Partido – recibimos –, cuando yo llegué en 2019, cerca de un 70 por ciento de prerrogativas menos y tuvimos que hacer ajustes", dijo en cuanto a la segunda denuncia presentada en su contra en menos de un mes, "al personal se le pagará el aguinaldo puntualmente los quince días a que tiene derecho y a lo mejor hay gente, o algunos que están presentando esto, que cuando éramos Gobierno y que teníamos prerrogativas muy altas".

Cabe recordar que la secretaria General del CDE del Revolucionario Institucional, Mayra Ojeda Chávez, denunció al dirigente tricolor por presunta violencia política y de género, y uso de firma sin autorización en contra suyo, caso que aún se halla bajo estudio por parte de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IETAM.

"A los trabajadores se les va a cumplir y los nombres de los que vienen ahí muchos ya no están – en el Partido – y otros se les puso sin su autorización, muy lamentable que expongan a gente que no está de acuerdo con presentar este tipo de documentos", reveló Melhem Salinas, "es un escrito lleno de falsedades, qué lamentable que se presten a este golpeteo previo a que estamos a diez, doce días de la toma de decisiones y creo que es el objeto finalmente de que hay una dirigencia que no quiere ponerse a modo de algunas condiciones que han querido en cuanto a la alianza".

El dirigente estatal ha mantenido una postura mesurada respecto a una posible alianza entre PRI, PAN y PRD para la elección de gobernador del próximo año mientras que tanto Mayra Ojeda y Luis Enrique Arreola, entre otros personajes políticos pertenecientes al Revolucionario Institucional, se han manifestado a favor pero del panista César Verástegui Ostos, "yo no me gancho con este tipo de documentos, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila porque hemos hecho las cosas bien y con transparencia y qué mejor fiscalizador que el INE que la verdad que nos fiscaliza cada peso de lo que se gasta en el PRI".