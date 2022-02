Denuncia diputada agresión afuera de Congreso

"Un grupo de manifestantes de Polanco me acaba de golpear afuera del Congreso. Me lastimaron (las) costillas y tengo (los) brazos lastimados. Jamás, jamás, jamás debemos llegar a niveles de violencia así. Logré entablar diálogo con ellos y así me dejaron salir. Yo iba a pasar asistencia", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con la legisladora, en su mayoría fueron mujeres las que la atacaron y dijo que fue gracias a la intervención de personal de resguardo del Congreso que pudo liberarse.