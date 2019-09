Denuncia detención arbitraria

Ciudad de México

Celia Lora que fue detenida de forma arbitraria en Playa del Carmen, Quintana Roo, pues asegura que no estaba alcoholizada ni causando desorden público, como informó la Policía del lugar.

En una entrevista para el programa Ventaneando, la modelo consideró que la situación era paradójica, pues ella constantemente le dice a sus amigos que visiten la entidad.

"Yo salí con un amigo, en bikini, por supuesto. Me agarraron los policías, me agarraron y me empezaron a pegar. íbamos a subir al coche de mi amigo, para que no digan estupideces, yo traía las llaves. Aparte eran mujeres, era la comandante no sé qué, no me acuerdo", declaró la hija de Álex Lora.

"No quise hacer nada por que dije: 'es playa, ¿por qué voy a quemar ese lugar por cuatro idiotas?'", dijo.

LA LESIONAN

Lora agregó que la aventaron a una patrulla, hecho que le causó una lesión en la columna, y que únicamente le dijeron que estaba detenida por alterar el orden público.

"Me quitaron todas mis cosas y me metieron a los separos. A mi amigo se lo llevaron a otro lado.

"Como a las cuatro horas me dejaron salir. Obviamente fue alguien por mí, pagó dinero, que es lo que querían".

"Cuando estaba en los separos y en bikini dije: 'me van a violar'. Así, por Dios que eso pensé", agregó.

La modelo también dijo que los policías vendieron fotografías de su detención. (Reforma