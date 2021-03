Denuncia Deneva Cagigas el ciberhostigamiento

Deneva Cagigas, defensa de Pumas Femenil, llevó su indignación y molestia hasta las autoridades correspondientes, ya que busca que se castigue y le pongan un alto al ciberacoso que sufrió en los últimos días en sus redes sociales.

El miércoles por la noche hizo la denuncia en sus historias de Instagram y en su cuenta de Twitter. A través de un video dijo que ya estaba cansada de recibir imágenes con contenido sexual, además de diferentes comentarios fuera de lugar.

"Estoy un poco cansada y frustrada, no es el primer mensaje, y no es evidenciar a la persona sino el acto. Hablo por mí y por mis colegas. Se les hace chistoso enviarnos fotos o videos o usarlos como un símbolo sexual. No está bien porque antes de ser futbolistas somos humanas y mujeres, merecemos el respeto. Me gustaría que esto parara que se pusiera un alto y nos escuchen porque la verdad no es justo", expuso Deneva.

El Club Universidad respaldo a su jugadora, condenando estos actos que calificó de hostigamiento y violencia.

"Las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento del hecho y se le dará el seguimiento pertinente para acompañarla en el proceso", se indicó.

No es primera vez que las integrantes de la Liga BBVA Femenil sufren ataques con comentarios groseros o intimidatorios en sus redes sociales. Jana Gutiérrez, del América, y Ana Karen López, del Toluca, recibieron hasta amenazas de muerte

A Selene Valera, de las Águilas, le enviaron mensajes de acoso, y Greta Espinosa de Tigres fue intimidada por un cibernauta que amenazó con hacerle daño a sus padres, indicando que conocía el lugar donde vivía.