Denuncia Danna Paola robo de celular

Cd. de México.- Danna Paola denunció, a través de su cuenta de Twitter, que le robaron su celular.



"¡Me robaron mi iPhoneX ! ¡Por favor, quien lo haya encontrado, apiádese de mí! Tiene una funda rosa", escribió en la red social este miércoles.



"No tiene internet, no puedo usar FindMyIphone. Por favor, sé que si hay gente honesta! Si lo ven, por favor, devuélvanmelo. ¡Es una funda color baby pink!", agregó.



La actriz y cantante, de 22 años, al final del día se resignó a perder su aparato telefónico.



"En fin... si no aparece ya fue. Gracias a todos por ayudar. ¡Los amooo!", escribió.

