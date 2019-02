Denuncia Cuauhtémoc a Graco ante la FGR

Ciudad de México.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra su antecesor en el cargo, Graco Ramírez Garrido, su esposa Elena Cepeda y su hijastro, Rodrigo Gayosso, así como el notario Javier Barona por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Acompañado del consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, y el asesor anticorrupción de la entidad, Gerardo Becerra, Blanco Bravo dijo que interpuso la denuncia porque Graco Ramírez y su familia afectaron al estado de Morelos durante su administración (2012-2018).

"Nosotros no vamos a permitir que se le haga daño a Morelos. No se vale lo que hizo el ex gobernador y su familia, no lo vamos a permitir", señaló.

El asesor anticorrupción de la entidad, Gerardo Becerra, precisó que Graco Ramírez y su familia habrían realizado la compra-venta de dos inmuebles por un valor total de 22 millones de pesos, en la ciudad de Cuernavaca.

"Estamos hablando de dos propiedades en un inicio e investigamos algunas otras; seremos coadyuvantes en esta denuncia, para que se llegue a la verdad histórica sobre qué fue lo que sucedió, porque también pudiese haber tráfico de influencias", indicó.

Antes de acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el gobernador morelense se reunió con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer García.

IGNORA A EXFISCAL

Luego de que el ex Fiscal Electoral Santiago Nieto lo señaló de cometer artimañas legales y recibir cobijo de la Secretaría de Gobernación (Segob) para incursionar en la política, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que tiene la conciencia tranquila porque sus abogados "arreglaron bien" todas las acusaciones en su contra.