Denuncia comerciante amenazas de muerte

Río Bravo, Tam.- Un conocido sexagenario comerciante de esta ciudad, acudió a la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento, para denunciar que sujetos armados irrumpieron en su domicilio y lo amenazaron de muerte.

Se trata de Daniel Zúñiga Castillo, de 63 años de edad, quien dijo que la tarde – noche del pasado jueves, hombres armados entraron a su casa y lo amenazaron de muerte.

En su denuncia, el sexagenario informó que se encontraba en su casa a las 22:00 horas viendo televisión solo, cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta y de pronto vio entrar a hombres con aparentes armas largas.

Los sujetos, preguntaban por un tal "Luis Manuel", y amenazaron al mencionado con matarlo sí no les decía el paradero de ese Luis.

"Yo pensé que se referían a un sobrino mío que se llama Luis Zuniga, pero les dije que aquí no se encontraba, que Luis Zuniga estaba preso en Estados Unidos, de todas formas me tiraron al piso y me dijeron que sí lo estaba escondiendo me iban a desaparecer de este mundo, que me tenían vigilado", dijo el denunciante, quien ayer acudió a la Agencia de esta ciudad a presentar la querella en contra de quien resulte responsable, pues aseguró tener miedo.

Antes de que los hombres se retiraran de su domicilio, el agredido dijo que alcanzó a ver 2 unidades de las cuales no pudo identificar y por lo menos 8 personas, quienes se cubrían el rostro con pasamontañas.