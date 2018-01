Denuncia cobros indebidos en HG. ¡Horror de hospital!, dijo la quejosa

Río Bravo, Tam.- Paciente muestra incógnita sobre cómo proceden autoridades de Hospital General de Río Bravo, al facturar procedimientos de laboratorio y análisis, sin que se hayan efectuado.

Así lo manifestó la joven madre de familia Marisol Rivera, quien la tarde del lunes, fue objeto de este incidente de parte de esa dependencia de salud.

“Qué horror de Hospital General, te quería comentar sólo eso, no me han tratado bien mi asma, me pidieron incluso traer mi propio nebulizador, vine ayer (domingo) por crisis asmática, pensé me tratarían bien en urgencias, pero me pasaron a piso porque no me abría al 100 por ciento el bronquio para ponerme tratamiento.

Por la madrugada a las 2:00 me dio una crisis y no me quisieron pasar mi medicamento de rescate porque no me tocaba, hasta que mi esposo buscó un médico; ahorita en la mañana me piden análisis y placas pero no hay aquí y debía salir en ambulancia y regresar pero sigo en cama no me han venido a quitar y traigo mucha impotencia, porque si yo que voy a pagar me tratan así, imagínate a la gente que viene con Seguro Popular”, fustigó Rivera Resendíz.

Horas más tarde declaró “ya pude salir gracias y ya pagué pero igual hoy me tocó a mi, pero cómo serán con la gente que no alza la voz”, se cuestionó.

La quejosa mostró el recibo de pago, agregando: “me cobraron hasta análisis y en ningún momento me sacaron sangre, cobraron laboratorio”, reprochó, pues el monto erogado por análisis que ostenta la factura, que fue de 505 pesos.

MOSTRÓ. La inconforme, mostró el recibo de pago en donde se le cobraron 505 pesos por concepto de “laboratorios”.