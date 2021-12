Denuncia ciber acoso; afectan a joven en Matamoros

Ante esta esta situación, el joven estudiante de la Universidad Nueva Santander de la carrera de ingeniería, se presentó ante las autoridades ministeriales para presentar una denuncia forma en contra de quien resulte responsable de estas publicaciones falsas que se dieron a conocer en las redes sociales.

La noche del jueves llegó hasta las instalaciones de la FGJT, en donde presentó su denuncia formal, esperando que pronto se de con los responsables quienes subieron su fotografía con el texto que es completamente falso lo que dicen, según el afectado.

En tanto desde que se dio a conocer este caso, las autoridades de esta corporación se dieron a la tarea a investigar el caso, esto mediante la Policía Cibernética, quienes ya tienen detectados a dos posibles responsables de este daño en contra de José.

Se trata de una empresa de nombre "Impermeabilizante Santa Elena" y Spencer "N", quienes fueron los primeros en publicar y compartir esta fotografía a través de diferentes grupos de las redes sociales.

Las autoridades dieron a conocer también que ya se investiga a otras personas que se han dedicado a compartir esta imagen, considerando que también es un delito hacerlo, ya que es información aparentemente falta y están afectando la imagen de una persona.

José explicó que el pasado lunes 29 de noviembre se presentó la primera publicación, la cual consideró que hasta ahí quedaría, pero, luego se inició a compartir en diferentes grupos sociales hasta que se hiso viral, afectando gravemente su sentido emocional y social.

Comentó que es por eso que decidió presentar la demanda correspondiente, argumentando que en ningún momento ha estado en Palmares como lo dice la publicación, mucho menos haciendo esos actos.

"Yo trabajo en otros fraccionamientos lejos de ese lugar, atiendo dos sucursales como trabajador, no he tenido problemas con nadie como para que me hagan este tipo de cosas, espero y se de con los responsables y con quienes están compartiendo estas publicaciones, los invitó a que no lo hagan porque es un delito", concluyó.

En tanto las autoridades argumentaron que los responsables pudieran alcanzar entre tres meses hasta dos años de cárcel por generar este ciber ataque en contra de José.